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Чилийское дежавю

Нынешние выборы знаменуют конец постпиночетовской эпохи
Евгений Трифонов , политолог
Чилийская молодежь, устраивающая беспорядки уже 10 лет, имеет причины для недовольства / Ernesto BENAVIDES / AFP

Нынешние выборы в Чили не просто очередной этап мирной конкуренции левых и правых. Это конец целой эпохи, которую можно назвать постпиночетовской.

С 1989 г., когда в Чили после 16-летнего правления генерала Пиночета прошли первые свободные выборы, политические процессы в этой стране развивались на основе консенсуса между левоцентристами и правоцентристами. Те и другие признавали правила игры, установленные диктатором на последнем этапе правления. В основе консенсуса лежало признание эффективности либеральной экономики и системы управления, закрепленной в пиночетовской конституции. В течение постпиночетовского периода большую часть времени правили умеренно левые. Но сколько бы они ни проклинали покойного диктатора, как бы ни пытались засадить за решетку его соратников (в ряде случаев это получилось), ни на экономический либерализм, ни на конституцию они не покушались. Вне этого консенсуса действовали только маргиналы – как ультралевые, так и ультраправые. То есть чилийское общество в целом консенсус поддерживало.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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