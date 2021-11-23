Чилийское дежавю

С 1989 г., когда в Чили после 16-летнего правления генерала Пиночета прошли первые свободные выборы, политические процессы в этой стране развивались на основе консенсуса между левоцентристами и правоцентристами. Те и другие признавали правила игры, установленные диктатором на последнем этапе правления. В основе консенсуса лежало признание эффективности либеральной экономики и системы управления, закрепленной в пиночетовской конституции. В течение постпиночетовского периода большую часть времени правили умеренно левые. Но сколько бы они ни проклинали покойного диктатора, как бы ни пытались засадить за решетку его соратников (в ряде случаев это получилось), ни на экономический либерализм, ни на конституцию они не покушались. Вне этого консенсуса действовали только маргиналы – как ультралевые, так и ультраправые. То есть чилийское общество в целом консенсус поддерживало.