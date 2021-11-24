Россию ждет наплыв казахских майнеров?В 2022–2023 гг. майнинговые мощности в России могут вырасти на 30–40%
В ближайшие два года количество майнинговых ферм в России будет расти за счет их оттока из Казахстана, где с 2022 г. начнет действовать налог на добычу криптовалюты.
По данным Кембриджского университета, Россия занимает третье место в мире по добыче биткойна – ее доля составляет 11,2%. На первом и втором местах находятся США и Казахстан, доли которых в глобальном майнинге самой популярной криптовалюты равны 35,4 и 18,1% соответственно.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам