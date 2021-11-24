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Россию ждет наплыв казахских майнеров?

В 2022–2023 гг. майнинговые мощности в России могут вырасти на 30–40%
Александр Писаревский , исполнительный директор Национального альянса стратегических предприятий
Андрей Гордеев / Ведомости

В ближайшие два года количество майнинговых ферм в России будет расти за счет их оттока из Казахстана, где с 2022 г. начнет действовать налог на добычу криптовалюты.

По данным Кембриджского университета, Россия занимает третье место в мире по добыче биткойна – ее доля составляет 11,2%. На первом и втором местах находятся США и Казахстан, доли которых в глобальном майнинге самой популярной криптовалюты равны 35,4 и 18,1% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных