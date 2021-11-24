Война бензиновых картелей

Война бензиновых картелейПозиция добывающих стран выгоднее хотя бы потому, что в месторождениях нефти явно больше, чем в стратегических резервах США
Решение ряда стран – крупных потребителей нефти выбросить на рынок часть своих стратегических запасов нефти выглядит попыткой создать что-то вроде картеля анти-ОПЕК. Или даже анти-ОПЕК+. Ответить своим потребительским картелем на согласованную политику производителей нефти по управлению предложением. Не зря президент США регулярно требовал от ОПЕК+ залить мир дешевой нефтью, вот ответил, по сути, таким же способом.
Тут можно удариться в пафосные сравнения. Например, мы стали свидетелями великой битвы потребителей против поставщиков: вы сдерживаете добычу – мы создаем на рынке избыток. У вас каре на королях – у нас четыре туза, забираем банк. Свободный рынок опять разрушил планы добывающих монополистов по захвату мира, нефть не станет энергетическим оружием...