Война бензиновых картелей

Тут можно удариться в пафосные сравнения. Например, мы стали свидетелями великой битвы потребителей против поставщиков: вы сдерживаете добычу – мы создаем на рынке избыток. У вас каре на королях – у нас четыре туза, забираем банк. Свободный рынок опять разрушил планы добывающих монополистов по захвату мира, нефть не станет энергетическим оружием...