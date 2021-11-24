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Война бензиновых картелей

Позиция добывающих стран выгоднее хотя бы потому, что в месторождениях нефти явно больше, чем в стратегических резервах США
Владимир Степанов (Дзагуто)
Drew Angerer / Getty Images via AFP

Решение ряда стран – крупных потребителей нефти выбросить на рынок часть своих стратегических запасов нефти выглядит попыткой создать что-то вроде картеля анти-ОПЕК. Или даже анти-ОПЕК+. Ответить своим потребительским картелем на согласованную политику производителей нефти по управлению предложением. Не зря президент США регулярно требовал от ОПЕК+ залить мир дешевой нефтью, вот ответил, по сути, таким же способом.

Тут можно удариться в пафосные сравнения. Например, мы стали свидетелями великой битвы потребителей против поставщиков: вы сдерживаете добычу – мы создаем на рынке избыток. У вас каре на королях – у нас четыре туза, забираем банк. Свободный рынок опять разрушил планы добывающих монополистов по захвату мира, нефть не станет энергетическим оружием...

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных