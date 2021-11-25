Пять глобальных угроз для рынков акций

Пять глобальных угроз для рынков акцийКакие риски способны уронить котировки основных индексов на 15–20%
Отличный год для рынка акций завершается, и теперь основной вопрос – какие сейчас актуальны ключевые риски, способные уронить котировки основных индексов на 15–20%.
На российском рынке уже развивается коррекционное движение в рамках 10%. Ранее американский индекс S&P 500 терял не более 5% в сентябре. Мы выделяем пять основных рисков, способных заставить рынки показать более глубокое коррекционное движение.
Высокая инфляция и слабый экономический рост
Опасения усиливает бушующий энергетический кризис в Европе и Азии. Экстремально высокие цены на энергоресурсы негативно влияют на промышленное производство и взвинчивают стоимость на других сопутствующих рынках (удобрения, нефть, сталь и цветные металлы).
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