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Пять глобальных угроз для рынков акций

Какие риски способны уронить котировки основных индексов на 15–20%
Виталий Громадин , управляющий активами «БКС Мир инвестиций»
Depositphotos / PhotoXPress

Отличный год для рынка акций завершается, и теперь основной вопрос – какие сейчас актуальны ключевые риски, способные уронить котировки основных индексов на 15–20%. 

На российском рынке уже развивается коррекционное движение в рамках 10%. Ранее американский индекс S&P 500 терял не более 5% в сентябре. Мы выделяем пять основных рисков, способных заставить рынки показать более глубокое коррекционное движение.

Высокая инфляция и слабый экономический рост

Опасения усиливает бушующий энергетический кризис в Европе и Азии. Экстремально высокие цены на энергоресурсы негативно влияют на промышленное производство и взвинчивают стоимость на других сопутствующих рынках (удобрения, нефть, сталь и цветные металлы).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных