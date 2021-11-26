Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке со скидкой 35%

Гейминг с русским размахом

К 2024 году объем игровой индустрии в РФ вырастет до $2,8 млрд
Наталья Чайковская , президент группы компаний E Terra Media
Основные тренды в игровой индустрии сегодня задают издатели игр / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Каждый второй пользователь интернета в России старше 14 лет играл на компьютере, телефоне или консоли за последние три месяца к моменту опроса, который недавно проводил Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. Компьютерные и мобильные игры перестали быть занятием гиков и превратились в элемент лайфстайла для широкой аудитории. По разным данным, активных игроков в России насчитывается от 30 млн до 74 млн человек. В среднем российские геймеры тратят от 4 до 6 часов в неделю на игры, что сопоставимо со среднемировыми показателями – 6,5 часа в неделю.

Рынок видеоигр в России – один из самых быстрорастущих в цифровой среде, а пандемия и локдауны только способствуют этой тенденции: так, в 2020 г. он вырос на 35–40% и достиг объема в $2,3 млрд. После такого скачка темпы роста по итогам 2021 г. прогнозируемо замедлятся до отметки в 1–2%, что можно расценить как затишье перед новым ростом. Эксперты прогнозируют, что к 2024 г. объем индустрии может вырасти до $2,8 млрд при среднегодовом темпе роста 5,6%.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных