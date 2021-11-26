Гейминг с русским размахом

Каждый второй пользователь интернета в России старше 14 лет играл на компьютере, телефоне или консоли за последние три месяца к моменту опроса, который недавно проводил Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. Компьютерные и мобильные игры перестали быть занятием гиков и превратились в элемент лайфстайла для широкой аудитории. По разным данным, активных игроков в России насчитывается от 30 млн до 74 млн человек. В среднем российские геймеры тратят от 4 до 6 часов в неделю на игры, что сопоставимо со среднемировыми показателями – 6,5 часа в неделю.