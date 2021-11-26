Гейминг с русским размахом

Гейминг с русским размахомК 2024 году объем игровой индустрии в РФ вырастет до $2,8 млрд
Каждый второй пользователь интернета в России старше 14 лет играл на компьютере, телефоне или консоли за последние три месяца к моменту опроса, который недавно проводил Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. Компьютерные и мобильные игры перестали быть занятием гиков и превратились в элемент лайфстайла для широкой аудитории. По разным данным, активных игроков в России насчитывается от 30 млн до 74 млн человек. В среднем российские геймеры тратят от 4 до 6 часов в неделю на игры, что сопоставимо со среднемировыми показателями – 6,5 часа в неделю.
Рынок видеоигр в России – один из самых быстрорастущих в цифровой среде, а пандемия и локдауны только способствуют этой тенденции: так, в 2020 г. он вырос на 35–40% и достиг объема в $2,3 млрд. После такого скачка темпы роста по итогам 2021 г. прогнозируемо замедлятся до отметки в 1–2%, что можно расценить как затишье перед новым ростом. Эксперты прогнозируют, что к 2024 г. объем индустрии может вырасти до $2,8 млрд при среднегодовом темпе роста 5,6%.