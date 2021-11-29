Уроки Environmental, Social, Governance

С 31 октября по 12 ноября 2021 г. в Глазго прошла 26-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата. По темам, включенным в повестку COP26, до сих пор выходят аналитические статьи и обзоры. Материалов много, но все их авторы в той или иной степени пытаются осмыслить основной лейтмотив конференции: «Как предотвратить ухудшение жизни людей и повысить ее качественную составляющую в инвестиционном смысле?». Говоря просто, как снизить риски при инвестировании и найти верные способы увеличить доходы. Социологи, журналисты и финансовые специалисты сходятся в одном: сегодня необходимо создать общие правила игры и обеспечить системный подход к данной проблеме.