Уроки Environmental, Social, Governance

Уроки Environmental, Social, GovernanceКакие сложности ожидают инвесторов при оценке ESG-деятельности компании
С 31 октября по 12 ноября 2021 г. в Глазго прошла 26-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата. По темам, включенным в повестку COP26, до сих пор выходят аналитические статьи и обзоры. Материалов много, но все их авторы в той или иной степени пытаются осмыслить основной лейтмотив конференции: «Как предотвратить ухудшение жизни людей и повысить ее качественную составляющую в инвестиционном смысле?». Говоря просто, как снизить риски при инвестировании и найти верные способы увеличить доходы. Социологи, журналисты и финансовые специалисты сходятся в одном: сегодня необходимо создать общие правила игры и обеспечить системный подход к данной проблеме.
Понятие ESG состоит из трех нефинансовых критериев – Environmental, Social, Governance (экологичное, социальное и корпоративное управление). Оно было введено в 2005 г. в исследовании швейцарского финансиста Иво Кнопфеля Who Cares Wins («Побеждает тот, кто заботится»). В том же году для инвесторов Нью-Йоркской фондовой биржи были разработаны «Принципы ответственного инвестирования», а затем запущена инициатива «Биржи за устойчивое развитие».