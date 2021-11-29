Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Уроки Environmental, Social, Governance

Какие сложности ожидают инвесторов при оценке ESG-деятельности компании
Сергей Тахиев , начальник управления по корпоративным финансам «Алросы»
Максим Стулов / Ведомости

С 31 октября по 12 ноября 2021 г. в Глазго прошла 26-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата. По темам, включенным в повестку COP26, до сих пор выходят аналитические статьи и обзоры. Материалов много, но все их авторы в той или иной степени пытаются осмыслить основной лейтмотив конференции: «Как предотвратить ухудшение жизни людей и повысить ее качественную составляющую в инвестиционном смысле?». Говоря просто, как снизить риски при инвестировании и найти верные способы увеличить доходы. Социологи, журналисты и финансовые специалисты сходятся в одном: сегодня необходимо создать общие правила игры и обеспечить системный подход к данной проблеме.

Понятие ESG состоит из трех нефинансовых критериев – Environmental, Social, Governance (экологичное, социальное и корпоративное управление). Оно было введено в 2005 г. в исследовании швейцарского финансиста Иво Кнопфеля Who Cares Wins («Побеждает тот, кто заботится»). В том же году для инвесторов Нью-Йоркской фондовой биржи были разработаны «Принципы ответственного инвестирования», а затем запущена инициатива «Биржи за устойчивое развитие».

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных