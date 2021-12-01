Вернутся ли финансовые рынки в норму

Вернутся ли финансовые рынки в нормуУ России есть все шансы воспользоваться грядущей нестабильностью с максимальной выгодой для экономики
За последний месяц курс доллара вырос на 7% – с 70 до 75 руб. Что происходит?
Для паники поводов нет. В течение большей части 2021 г. курс держался на уровне 73–75 руб/$. То есть текущее снижение просто вернуло рубль к «стабильной» цене. Курс на уровне 70–75 руб. – реальность последних двух лет.
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