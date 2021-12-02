Протеиновый парадокс

Протеиновый парадоксПочему Россия не участвует в революции индустрии еды
Современная индустрия еды находится в процессе серьезной трансформации, на смену традиционным продуктам питания приходят революционные: клеточное мясо, продукты, напечатанные на 3D-принтере, персонализированные решения в зависимости от генотипа человека и состояния микрофлоры кишечника. Быстрее всего растет сегмент продуктов из альтернативных протеинов. Если взять отдельно рынок растительного молока и растительных аналогов мясной продукции, то обе категории растут рекордными темпами. По оценкам The Good Food Institute (GFI), рост продаж растительного молока – не менее 20% в год, а мяса – 45% в год. Только в США в прошлом году объемы потребления растительного молока и альтернатив другим молочным категориям составили почти $5 млрд, а растительного мяса – $1,4 млрд.
Фаворит на рынке альтернатив мясным продуктам – американская компания Beyond Meat, которая производит свои знаменитые бургеры из изолята гороха и периодически будоражит мир новыми продуктами и планами развития (компания провела в 2019 г. одно из самых успешных IPO и открыла производство в Китае). А в России, занимающей 2-е место в мире по объемам выращивания гороха, до сих пор не появилось достойного конкурента таким растущим мировым компаниям, как Beyond Meat.