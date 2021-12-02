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Протеиновый парадокс

Почему Россия не участвует в революции индустрии еды
Анна Ненахова , генеральный директор «Уралхим инновации»
PhotoXPress

Современная индустрия еды находится в процессе серьезной трансформации, на смену традиционным продуктам питания приходят революционные: клеточное мясо, продукты, напечатанные на 3D-принтере, персонализированные решения в зависимости от генотипа человека и состояния микрофлоры кишечника. Быстрее всего растет сегмент продуктов из альтернативных протеинов. Если взять отдельно рынок растительного молока и растительных аналогов мясной продукции, то обе категории растут рекордными темпами. По оценкам The Good Food Institute (GFI), рост продаж растительного молока – не менее 20% в год, а мяса – 45% в год. Только в США в прошлом году объемы потребления растительного молока и альтернатив другим молочным категориям составили почти $5 млрд, а растительного мяса – $1,4 млрд.

Фаворит на рынке альтернатив мясным продуктам – американская компания Beyond Meat, которая производит свои знаменитые бургеры из изолята гороха и периодически будоражит мир новыми продуктами и планами развития (компания провела в 2019 г. одно из самых успешных IPO и открыла производство в Китае). А в России, занимающей 2-е место в мире по объемам выращивания гороха, до сих пор не появилось достойного конкурента таким растущим мировым компаниям, как Beyond Meat.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных