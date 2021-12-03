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Поколение ESG

Как социально-экологическая повестка встраивается в этику бизнеса
Ольга Дергунова
Евгений Разумный / Ведомости

Прекрасное время для эксперимента. То самое время, когда мы способны ответить на запрос будущих управленцев в знаниях, которые они же сами формируют сегодня, исповедуя идеологию ответственного потребления.

Первое поколение нового тысячелетия уже учится в университетах. Отцы и дети всегда разные, но эти дети – совсем другие. Для них, например, «экологичность» не просто слово, а образ мышления. Причем в самом широком смысле: экологичность как качество, отражающее способность не оказывать негативного влияния на окружающий мир, и речь отнюдь не только о мире природы. Осознанность – базовый ответ на проблемы общества потребления и качество, которое отличает поколение, пришедшее в университеты. Это студенты, которым интересно быть на острие ESG-повестки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных