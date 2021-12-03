Поколение ESG

Первое поколение нового тысячелетия уже учится в университетах. Отцы и дети всегда разные, но эти дети – совсем другие. Для них, например, «экологичность» не просто слово, а образ мышления. Причем в самом широком смысле: экологичность как качество, отражающее способность не оказывать негативного влияния на окружающий мир, и речь отнюдь не только о мире природы. Осознанность – базовый ответ на проблемы общества потребления и качество, которое отличает поколение, пришедшее в университеты. Это студенты, которым интересно быть на острие ESG-повестки.