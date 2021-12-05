Масштабы ожидаемого нападения России на Украину растут

Масштабы ожидаемого нападения России на Украину растутНо подсчеты численности российских войск на границе очень сомнительны
Свыше месяца в таких ведущих мировых средствах массовой информации (СМИ), как Bloomberg, Reuters, The New York Times, The Washington Post, СNN и др., появляются статьи о концентрации российских войск на границе с Украиной для последующего вторжения, которые периодически комментируются западными, российскими и украинскими политиками и генералами. Эти материалы содержат обычно ссылки, чаще на разведку США, и имеют разную степень проработки. От фантазий школьного уровня типа карты в немецком таблоиде Bild, где вторжение расписано на три фазы – от захвата всего побережья, затем Восточной Украины и Киева в конце, до наиболее детально проработанной публикации The Washington Post от 4 декабря. В этой статье со ссылкой на несекретные материалы американской разведки источники газеты утверждают, что масштабное российское наступление на Украину может начаться в начале 2022 г. когда на границе будет сосредоточено 100 батальонных тактических групп (БТГ) и другие силы численностью до 175 000 человек против примерно 50 БТГ и 70 000 человек, которые были развернуты во время предыдущей военной тревоги весной этого года. Такое наращивание может быть произведено и за счет «внезапной и быстрой программы по созданию готового резерва контрактников-резервистов» численностью до 100 000 человек, считают представители американской администрации.
Остальные тезисы статьи, которые касаются пропагандистской подготовки войны с Украиной и связи этой ситуации с общим контекстом отношений России с США и НАТО, оставим без комментариев. Попытаемся только проверить цифры, исходя из общедоступной информации в «Википедии», сообщений Минобороны России и местных СМИ. Из многочисленных сообщений о подготовке войны с Украиной как бы следует, что все эти 75 000 человек (или 94 000, или более 110 000, по двум версиям минобороны Украины) возникли на границе в последнее время. На самом деле с 2015 г. выполняется последовательная программа по расквартированию на постоянной основе вблизи украинской границы новых соединений Сухопутных войск, ВДВ и других родов. Хорошо известны и не секретны их номера и даже приблизительные штаты. В этих трех дивизиях (или четырех, если считать ВДВ) и нескольких бригадах насчитывается не менее 40 батальонов, которые можно превратить в усиленные батальоны, способные действовать самостоятельно, – БТГ. В течение осенней военной тревоги на границе должно было появиться около 10 новых батальонов. В документе The Washington Post зафиксировано появление с лета семи таких групп – неплохая сходимость.
Складывается впечатление, что нарастить численность российских войск для грядущего вторжения до 175 000 человек потребовалось, чтобы не были заданы неудобные вопросы насчет того, является ли переброска 7–10 батальонов (а частично только техники для них) той самой беспрецедентной концентрацией, достаточной для мощных путинских ударов. Причем, чтобы как-то объяснить это будущее наращивание группировки, пришлось привлечь возможную мобилизацию резервистов. Программа БАРС («Боевой армейский резерв специальный») по созданию постоянного подготовленного и оплачиваемого резерва действительно стартовала этим летом. Было объявлено, что в Южном военном округе таких людей надо набрать 38 000 человек (про другие округа информации нет). При этом все БТГ для гипотетической агрессии должны быть укомплектованы контрактниками, а держать на учебных сборах резервистов БАРСа в течение нескольких месяцев невозможно. Да и 175 000 человек будет как-то мало для вторжения со столь решительными целями, как его рисуют на газетных картах, с учетом того что украинская армия насчитывает около 250 000 человек.