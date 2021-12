Масштабы ожидаемого нападения России на Украину растут

Свыше месяца в таких ведущих мировых средствах массовой информации (СМИ), как Bloomberg, Reuters, The New York Times, The Washington Post, СNN и др., появляются статьи о концентрации российских войск на границе с Украиной для последующего вторжения, которые периодически комментируются западными, российскими и украинскими политиками и генералами. Эти материалы содержат обычно ссылки, чаще на разведку США, и имеют разную степень проработки. От фантазий школьного уровня типа карты в немецком таблоиде Bild, где вторжение расписано на три фазы – от захвата всего побережья, затем Восточной Украины и Киева в конце, до наиболее детально проработанной публикации The Washington Post от 4 декабря. В этой статье со ссылкой на несекретные материалы американской разведки источники газеты утверждают, что масштабное российское наступление на Украину может начаться в начале 2022 г. когда на границе будет сосредоточено 100 батальонных тактических групп (БТГ) и другие силы численностью до 175 000 человек против примерно 50 БТГ и 70 000 человек, которые были развернуты во время предыдущей военной тревоги весной этого года. Такое наращивание может быть произведено и за счет «внезапной и быстрой программы по созданию готового резерва контрактников-резервистов» численностью до 100 000 человек, считают представители американской администрации.