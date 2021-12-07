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Эрдоган выбирает пушки

Чем современная Турция напоминает Советский Cоюз
Евгений Трифонов , политолог
Andreas SOLARO / AFP

В Турции – масштабный валютный кризис: лира неумолимо падает. Ее падение столь стремительно, что торговля не успевает адаптироваться к новым ценам. Из магазинов исчезают товары, а турки узнали, что такое «не больше одной штуки в одни руки», памятное советским людям.

Эксперты связывают финансовый кризис в Турции с личными решениями президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Связывают справедливо: он месяц за месяцем приказывает Центральному банку уменьшать ключевую ставку. В результате лира падает, цены растут, главы Центробанка, не желающие выполнять приказы президента, один за другим уходят в отставку. Но Эрдоган продолжает снижать ставку. В ноябре на улицах турецких городов из-за роста цен протестовали недовольные. Однако турецкий лидер стоит на своем: «Причина инфляции – в высоких процентных ставках, на которых зарабатывают лоббисты ростовщичества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных