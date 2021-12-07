Эрдоган выбирает пушки

Эксперты связывают финансовый кризис в Турции с личными решениями президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Связывают справедливо: он месяц за месяцем приказывает Центральному банку уменьшать ключевую ставку. В результате лира падает, цены растут, главы Центробанка, не желающие выполнять приказы президента, один за другим уходят в отставку. Но Эрдоган продолжает снижать ставку. В ноябре на улицах турецких городов из-за роста цен протестовали недовольные. Однако турецкий лидер стоит на своем: «Причина инфляции – в высоких процентных ставках, на которых зарабатывают лоббисты ростовщичества».