Систему поддержки моногородов нужно модифицировать

Вопрос о перспективах этих населенных пунктов и живущих в них людей нужно рассматривать в контексте грядущей декарбонизации. Из-за перехода к зеленой экономике проблемы моногородов могут резко усилиться, и правительство должно уже сейчас учитывать эти риски.