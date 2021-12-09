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Систему поддержки моногородов нужно модифицировать

Действующие сегодня меры недостаточно эффективны
Андрей Тенишев
Андрей Гордеев / Ведомости

Сегодня в России 321 моногород, расположенный в 61 регионе. В них проживает около 13,6 млн человек – почти 9% населения страны. Лидеры по количеству моногородов – Кемеровская, Свердловская и Челябинская области. Только в Кемеровской области их 24.

Вопрос о перспективах этих населенных пунктов и живущих в них людей нужно рассматривать в контексте грядущей декарбонизации. Из-за перехода к зеленой экономике проблемы моногородов могут резко усилиться, и правительство должно уже сейчас учитывать эти риски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных