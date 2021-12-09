Систему поддержки моногородов нужно модифицировать

Систему поддержки моногородов нужно модифицироватьДействующие сегодня меры недостаточно эффективны
Сегодня в России 321 моногород, расположенный в 61 регионе. В них проживает около 13,6 млн человек – почти 9% населения страны. Лидеры по количеству моногородов – Кемеровская, Свердловская и Челябинская области. Только в Кемеровской области их 24.
Вопрос о перспективах этих населенных пунктов и живущих в них людей нужно рассматривать в контексте грядущей декарбонизации. Из-за перехода к зеленой экономике проблемы моногородов могут резко усилиться, и правительство должно уже сейчас учитывать эти риски.
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