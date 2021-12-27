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Как в Петербурге образовалась технологическая долина

На территории в несколько десятков гектаров разместился весь инновационный конвейер – от школ до технологических компаний и НИИ
Наталья Попова , общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров
Санкт-Петербургский политехнический университет / Wikimedia

В конце XIX – начале XX в. немецкие ученые Вильгельм Лаунхарт и Альфред Вебер разработали теорию «штандортов», призванную найти оптимальное место расположения производства с целью максимального снижения имеющихся издержек.

Несмотря на то что с момента разработки теории прошло столетие и принимая во внимание переход в онлайн значимой части рабочих процессов, выбор места расположения компании продолжает играть существенную роль. При этом факторы определения такого размещения разнятся в зависимости от отрасли, в которой работает компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных