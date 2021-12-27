Как в Петербурге образовалась технологическая долина

Как в Петербурге образовалась технологическая долинаНа территории в несколько десятков гектаров разместился весь инновационный конвейер – от школ до технологических компаний и НИИ
В конце XIX – начале XX в. немецкие ученые Вильгельм Лаунхарт и Альфред Вебер разработали теорию «штандортов», призванную найти оптимальное место расположения производства с целью максимального снижения имеющихся издержек.
Несмотря на то что с момента разработки теории прошло столетие и принимая во внимание переход в онлайн значимой части рабочих процессов, выбор места расположения компании продолжает играть существенную роль. При этом факторы определения такого размещения разнятся в зависимости от отрасли, в которой работает компания.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам