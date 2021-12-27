Как в Петербурге образовалась технологическая долина

Несмотря на то что с момента разработки теории прошло столетие и принимая во внимание переход в онлайн значимой части рабочих процессов, выбор места расположения компании продолжает играть существенную роль. При этом факторы определения такого размещения разнятся в зависимости от отрасли, в которой работает компания.