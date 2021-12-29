Государственные закупки нуждаются в большей прозрачности

Подготовленный Минфином документ устанавливает лояльные требования к РГО: они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков, должны иметь ранг финансовой устойчивости от «Корпорации МСП» не ниже В. Также доля иностранных владельцев ограничивается 10%. К банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, требования снижены: от них с января 2022 г. потребуется только наличие кредитного рейтинга не ниже уровня B-(ru) от АКРА или не ниже уровня ruВ- от «Эксперт РА». (Сейчас помимо этого от банков требуется наличие собственного капитала в размере не менее 300 млн руб.)