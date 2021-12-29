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Государственные закупки нуждаются в большей прозрачности

В 2022 году можно ожидать переформатирования рынка гарантий по госконтрактам
Сергей Ентц , председатель совета директоров АКБ «Держава»
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство РФ утвердило требования к банкам и региональным гарантийным организациям (РГО), имеющим право предоставлять независимые гарантии, которые с 1 января 2022 г. заменят банковские гарантии в рамках госзакупок. Подготовленный Минфином документ открывает доступ на рынок большему числу игроков, что нельзя не приветствовать. Но этого недостаточно для того, чтобы рынок госзакупок и независимых гарантий по госконтрактам стал по-настоящему прозрачным.

Подготовленный Минфином документ устанавливает лояльные требования к РГО: они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков, должны иметь ранг финансовой устойчивости от «Корпорации МСП» не ниже В. Также доля иностранных владельцев ограничивается 10%. К банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, требования снижены: от них с января 2022 г. потребуется только наличие кредитного рейтинга не ниже уровня B-(ru) от АКРА или не ниже уровня ruВ- от «Эксперт РА». (Сейчас помимо этого от банков требуется наличие собственного капитала в размере не менее 300 млн руб.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных