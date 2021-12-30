Тормозить не всегда плохо

Мы живем в удивительное время. Стремимся к зеленой энергетике – увеличивая потребление угля и углеводородов, учим население раздельному сбору отходов – увеличивая количество неперерабатываемых пластиковых изделий, боремся с глобальным потеплением – разогревая атмосферу. Существующий тренд на так называемую зеленую энергетику будоражит умы и не дает спокойно спать бизнесу и властям уже не первое десятилетие. Однако мало кто задумывается о том, к чему могут привести текущие зеленые устремления. Только массовое внедрение электромобилей ежедневно увеличивает количество электродвигателей в эксплуатации, а к 2030 г. их количество достигнет 230 млн. Хорошо ли это?