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Тормозить не всегда плохо

Новая технология поможет избавиться от «энергетических отходов»
Михаил Лифшиц , генеральный конструктор, председатель совета директоров АО «Ротек», заслуженный
Массовое внедрение электромобилей ежедневно увеличивает количество электродвигателей в эксплуатации, так к 2030 г. их количество достигнет 230 млн / Денис Абрамов / для Ведомостей

Мы живем в удивительное время. Стремимся к зеленой энергетике – увеличивая потребление угля и углеводородов, учим население раздельному сбору отходов – увеличивая количество неперерабатываемых пластиковых изделий, боремся с глобальным потеплением – разогревая атмосферу. Существующий тренд на так называемую зеленую энергетику будоражит умы и не дает спокойно спать бизнесу и властям уже не первое десятилетие. Однако мало кто задумывается о том, к чему могут привести текущие зеленые устремления. Только массовое внедрение электромобилей ежедневно увеличивает количество электродвигателей в эксплуатации, а к 2030 г. их количество достигнет 230 млн. Хорошо ли это?

Уникальное свойство электрической машины – обратимость преобразования энергии. При подаче напряжения на статор электрическая энергия превращается в механическую, приводя в движение механизмы. При снятии нагрузки электромашина превращается в генератор, вырабатывая электроэнергию, которую можно (и нужно) собирать и использовать повторно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных