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Как поменялся рынок жилья в России

Виталий Мутко – о результатах реформы долевого строительства
Виталий Мутко , генеральный директор Дом.РФ
Евгений Разумный / Ведомости

Уходящий год стал для жилищной сферы России одним из самых удачных в новейшей истории. Окончательные цифры мы увидим в январе, но уже сейчас можно говорить о нескольких достижениях. Годовой ввод жилья, скорее всего, будет рекордным, прежний максимум был достигнут в 2015 г. Число проданных в новостройках квартир по итогам года может составить около 800 000. Во многом это результат реформы жилищного строительства – перехода на счета эскроу и проектное финансирование.

Эффект от реформы оценили и граждане, получившие полную гарантию сохранности своих средств, и застройщики, имеющие теперь доступ к бесперебойному банковскому финансированию. Из 2 млн строящихся в России квартир уже 1,5 млн строятся по новым правилам. Более 200 000 семей въехали в современное, качественное жилье, построенное по новой схеме. Текущая сумма средств граждан на счетах эскроу приближается к 3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных