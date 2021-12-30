Как поменялся рынок жилья в России

Уходящий год стал для жилищной сферы России одним из самых удачных в новейшей истории. Окончательные цифры мы увидим в январе, но уже сейчас можно говорить о нескольких достижениях. Годовой ввод жилья, скорее всего, будет рекордным, прежний максимум был достигнут в 2015 г. Число проданных в новостройках квартир по итогам года может составить около 800 000. Во многом это результат реформы жилищного строительства – перехода на счета эскроу и проектное финансирование.