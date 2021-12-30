Как поменялся рынок жилья в России

Как поменялся рынок жилья в РоссииВиталий Мутко – о результатах реформы долевого строительства
Уходящий год стал для жилищной сферы России одним из самых удачных в новейшей истории. Окончательные цифры мы увидим в январе, но уже сейчас можно говорить о нескольких достижениях. Годовой ввод жилья, скорее всего, будет рекордным, прежний максимум был достигнут в 2015 г. Число проданных в новостройках квартир по итогам года может составить около 800 000. Во многом это результат реформы жилищного строительства – перехода на счета эскроу и проектное финансирование.
Эффект от реформы оценили и граждане, получившие полную гарантию сохранности своих средств, и застройщики, имеющие теперь доступ к бесперебойному банковскому финансированию. Из 2 млн строящихся в России квартир уже 1,5 млн строятся по новым правилам. Более 200 000 семей въехали в современное, качественное жилье, построенное по новой схеме. Текущая сумма средств граждан на счетах эскроу приближается к 3 трлн руб.