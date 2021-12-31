Видео на проверку

Начнем с очевидного факта – такая публикация может нанести вред моральному состоянию человека. Причем в случае с дипфейками число пострадавших людей невозможно даже спрогнозировать. Ведь при просмотре подделки страдает не только «выступающий» спикер, которому наносится репутационный вред. Но и аудитория, которая может быть дезинформирована. Второй, не менее очевидный факт – это мошенничество. Ведь если технологии искусственного интеллекта могут подделывать речь президентов, то злоумышленники в скором времени смогут дойти и до обычных людей и списывать с их счетов деньги. Да, для этого необходимо развитие технологий, но на данный момент никто не может исключить, что через какое-то время жертвами синтеза речи не станет больше людей.