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Видео на проверку

Почему вопрос регулирования дипфейков пора решить
Аркадий Сандлер , член экспертного совета «Сколково»
Евгений Разумный / Ведомости

Пожалуй, самыми заметными для общественности дипфейками являются подделки речей экс-президентов США – Барака Обамы и Дональда Трампа. Одним из последних популярных фальшивых видео стал набравший более 1,3 млн просмотров ролик с Илоном Маском, созданный московским программистом после запуска космического корабля Crew Dragon в мае 2021 г. Конечно, есть огромное количество и других, менее заметных аналогичных видео, но для каждого человека эта технология может быть очень опасна.

Начнем с очевидного факта – такая публикация может нанести вред моральному состоянию человека. Причем в случае с дипфейками число пострадавших людей невозможно даже спрогнозировать. Ведь при просмотре подделки страдает не только «выступающий» спикер, которому наносится репутационный вред. Но и аудитория, которая может быть дезинформирована. Второй, не менее очевидный факт – это мошенничество. Ведь если технологии искусственного интеллекта могут подделывать речь президентов, то злоумышленники в скором времени смогут дойти и до обычных людей и списывать с их счетов деньги. Да, для этого необходимо развитие технологий, но на данный момент никто не может исключить, что через какое-то время жертвами синтеза речи не станет больше людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных