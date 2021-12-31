Видео на проверку

Видео на проверкуПочему вопрос регулирования дипфейков пора решить
Пожалуй, самыми заметными для общественности дипфейками являются подделки речей экс-президентов США – Барака Обамы и Дональда Трампа. Одним из последних популярных фальшивых видео стал набравший более 1,3 млн просмотров ролик с Илоном Маском, созданный московским программистом после запуска космического корабля Crew Dragon в мае 2021 г. Конечно, есть огромное количество и других, менее заметных аналогичных видео, но для каждого человека эта технология может быть очень опасна.
Начнем с очевидного факта – такая публикация может нанести вред моральному состоянию человека. Причем в случае с дипфейками число пострадавших людей невозможно даже спрогнозировать. Ведь при просмотре подделки страдает не только «выступающий» спикер, которому наносится репутационный вред. Но и аудитория, которая может быть дезинформирована. Второй, не менее очевидный факт – это мошенничество. Ведь если технологии искусственного интеллекта могут подделывать речь президентов, то злоумышленники в скором времени смогут дойти и до обычных людей и списывать с их счетов деньги. Да, для этого необходимо развитие технологий, но на данный момент никто не может исключить, что через какое-то время жертвами синтеза речи не станет больше людей.