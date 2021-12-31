Несостоятельные выборы

Несостоятельные выборыГотовы ли ливийцы избрать президента?
Отмена президентских выборов, которые должны были состояться в Ливии 24 декабря, была вполне ожидаема. Выборы не смогли подготовить. Политики, пытавшиеся организовать процесс, не выработали правил проведения голосования, не договорились о полномочиях будущего президента и даже не опубликовали официального списка кандидатов. Официальная избирательная кампания не проводилась.
16 декабря вооруженные группировки захватили административные здания в столице страны Триполи. «Личности и мотивы нападавших не установлены», – растерянно сообщали информагентства.
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