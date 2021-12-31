Несостоятельные выборы

Отмена президентских выборов, которые должны были состояться в Ливии 24 декабря, была вполне ожидаема. Выборы не смогли подготовить. Политики, пытавшиеся организовать процесс, не выработали правил проведения голосования, не договорились о полномочиях будущего президента и даже не опубликовали официального списка кандидатов. Официальная избирательная кампания не проводилась.