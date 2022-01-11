Женева спустя полгода

Переговоры о новой структуре безопасности в Европе начались спустя полгода после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Тот саммит в июне прошлого года проходил без завышенных ожиданий, но все же произвел на наблюдателей скорее положительное впечатление. Новая администрация США тогда назвала своей целью «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией и под этим лозунгом провела саммит. Тем не менее спустя полгода атмосфера между Москвой и Вашингтоном – и в целом в Евроатлантическом регионе – является полной противоположностью стабильности и предсказуемости.