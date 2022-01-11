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Женева спустя полгода

Как в Москве восприняли идею Байдена о «стабильном и предсказуемом будущем»
Олег Шакиров , старший эксперт Центра перспективных управленческих решений, консультант ПИР-центра
DENIS BALIBOUSE / POOL / AFP

Переговоры о новой структуре безопасности в Европе начались спустя полгода после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Тот саммит в июне прошлого года проходил без завышенных ожиданий, но все же произвел на наблюдателей скорее положительное впечатление. Новая администрация США тогда назвала своей целью «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией и под этим лозунгом провела саммит. Тем не менее спустя полгода атмосфера между Москвой и Вашингтоном – и в целом в Евроатлантическом регионе – является полной противоположностью стабильности и предсказуемости.

Новая администрация

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных