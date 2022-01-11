Международные угрозы 2022: от США до Ирана

Международные угрозы 2022: от США до ИранаМГИМО оценил главные международные угрозы наступившего года
«Долгий мир производит апатию, притупляет чувства», – писал Федор Михайлович Достоевский. Январские события в Казахстане и обострение военно-политического кризиса между Москвой и Вашингтоном напомнили о том, куда могут привести каникулы от стратегического мышления, длившиеся последние 30 лет.
К странам постсоветской Евразии приходит осознание, что полученный от СССР суверенитет должен быть подкреплен способностью государства эффективно осуществлять власть на своей территории. Государства НАТО начинают понимать, что расширение военной инфраструктуры на восток под лозунгом «Русские все стерпят, главное – подавать плохие новости по частям» приведет к резкой реакции Москвы. Такие кризисы отрезвляют, возвращают государства из мечтательности к стратегическому мышлению. Для стран постсоветского пространства – к размышлению о реальном вкладе России в обеспечение их безопасности и разочарованию в политике многовекторности. Для Запада – к трезвому формулированию своих подлинных интересов в отношениях с Москвой.