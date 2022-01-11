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Международные угрозы 2022: от США до Ирана

МГИМО оценил главные международные угрозы наступившего года
Андрей Сушенцов
Усугубляющийся экономический кризис заставляет политическую элиту Ирана добиваться уступок от США / Patrick T. Fallon / Reuters

«Долгий мир производит апатию, притупляет чувства», – писал Федор Михайлович Достоевский. Январские события в Казахстане и обострение военно-политического кризиса между Москвой и Вашингтоном напомнили о том, куда могут привести каникулы от стратегического мышления, длившиеся последние 30 лет.

К странам постсоветской Евразии приходит осознание, что полученный от СССР суверенитет должен быть подкреплен способностью государства эффективно осуществлять власть на своей территории. Государства НАТО начинают понимать, что расширение военной инфраструктуры на восток под лозунгом «Русские все стерпят, главное – подавать плохие новости по частям» приведет к резкой реакции Москвы. Такие кризисы отрезвляют, возвращают государства из мечтательности к стратегическому мышлению. Для стран постсоветского пространства – к размышлению о реальном вкладе России в обеспечение их безопасности и разочарованию в политике многовекторности. Для Запада – к трезвому формулированию своих подлинных интересов в отношениях с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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