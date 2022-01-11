Международные угрозы 2022: от США до Ирана

К странам постсоветской Евразии приходит осознание, что полученный от СССР суверенитет должен быть подкреплен способностью государства эффективно осуществлять власть на своей территории. Государства НАТО начинают понимать, что расширение военной инфраструктуры на восток под лозунгом «Русские все стерпят, главное – подавать плохие новости по частям» приведет к резкой реакции Москвы. Такие кризисы отрезвляют, возвращают государства из мечтательности к стратегическому мышлению. Для стран постсоветского пространства – к размышлению о реальном вкладе России в обеспечение их безопасности и разочарованию в политике многовекторности. Для Запада – к трезвому формулированию своих подлинных интересов в отношениях с Москвой.