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Altay не доехал до Алтая

Как Казахстан разочаровал Турцию
Евгений Трифонов , политолог
АР

События в Казахстане взволновали не только Россию и другие соседние с мятежной республикой государства, но и далекую Турцию. Тот факт, что президент Токаев обратился за помощью к партнерам по ОДКБ, а не к единокровной и единоверной Турции, не на шутку возмутил очень многих в Анкаре.

Главный советник президента Эрдогана Ихсан Шенер на конференции «Мы не позволим забыть 15 июля» обвинил Россию в оккупации Казахстана. «Россия не просто воспользовалась кризисом, а банально спровоцировала его» (цитата из газеты Cumhuriyet от 10.01.2022). Автор публикации в крупнейшей турецкой газете видит за событиями в Казахстане руку Москвы – мол, это Кремль все сделал для того, чтобы мирные акции протеста превратились в хаос и погром: «Страна как будто была поставлена перед свершившимся фактом, задачей которого было призвать в страну ОДКБ, Организацию Договора о коллективной безопасности!»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных