Altay не доехал до Алтая

Главный советник президента Эрдогана Ихсан Шенер на конференции «Мы не позволим забыть 15 июля» обвинил Россию в оккупации Казахстана. «Россия не просто воспользовалась кризисом, а банально спровоцировала его» (цитата из газеты Cumhuriyet от 10.01.2022). Автор публикации в крупнейшей турецкой газете видит за событиями в Казахстане руку Москвы – мол, это Кремль все сделал для того, чтобы мирные акции протеста превратились в хаос и погром: «Страна как будто была поставлена перед свершившимся фактом, задачей которого было призвать в страну ОДКБ, Организацию Договора о коллективной безопасности!»