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Не к месту и не ко времени

Какие риски для нефтянки таит ускоренный переход на отечественный софт
Кирилл Родионов , эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина
Евгений Разумный / Ведомости

Чуть более месяца назад президент Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым до 1 июля 2022 г. правительство должно будет определить требования о преимущественном использовании российского программного обеспечения (ПО) для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также установить для них целевые показатели по переходу на отечественный софт.

Сам термин «субъекты КИИ» появился в 2017 г., когда Дума приняла закон № 187-ФЗ, который к ним отнес госорганы и юрлица, владеющие или арендующие информационные системы более чем в дюжине отраслей, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Чуть позже, в декабре 2018 г., тогдашний первый вице-премьер Антон Силуанов подписал директиву, которая обязывала госкомпании принять и реализовать поэтапный план миграции на отечественное ПО на период до 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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