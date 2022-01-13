Не к месту и не ко времени

Не к месту и не ко времениКакие риски для нефтянки таит ускоренный переход на отечественный софт
Чуть более месяца назад президент Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым до 1 июля 2022 г. правительство должно будет определить требования о преимущественном использовании российского программного обеспечения (ПО) для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также установить для них целевые показатели по переходу на отечественный софт.
Сам термин «субъекты КИИ» появился в 2017 г., когда Дума приняла закон № 187-ФЗ, который к ним отнес госорганы и юрлица, владеющие или арендующие информационные системы более чем в дюжине отраслей, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Чуть позже, в декабре 2018 г., тогдашний первый вице-премьер Антон Силуанов подписал директиву, которая обязывала госкомпании принять и реализовать поэтапный план миграции на отечественное ПО на период до 2021 г.