Не к месту и не ко времени

Сам термин «субъекты КИИ» появился в 2017 г., когда Дума приняла закон № 187-ФЗ, который к ним отнес госорганы и юрлица, владеющие или арендующие информационные системы более чем в дюжине отраслей, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Чуть позже, в декабре 2018 г., тогдашний первый вице-премьер Антон Силуанов подписал директиву, которая обязывала госкомпании принять и реализовать поэтапный план миграции на отечественное ПО на период до 2021 г.