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Геймификация инвестиций меняет их принцип

Финансовый рынок на перекрестке трендов
Владимир Миловидов
Максим Стулов / Ведомости

Забудем слово «транзиторный»

К этому призвал председатель ФРС Джером Пауэлл, комментируя перспективы денежной политики в США. Чтобы преодолеть краткосрочные – «транзиторные» – последствия пандемии большинство стран мира выбрали стратегии количественных смягчений. Сложно однозначно сказать, что выиграла экономика, но финансовый рынок точно разбух на дрожжах ликвидности. За последние три года индекс NASDAQ Composite увеличился на 114%, S&P 500 – на 90%, MSCI World – на 73%, DJIA– более чем на 50%, DAX– на 44%, Shanghai Composite – на 42%, Nikkey – на 41%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных