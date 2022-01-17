Геймификация инвестиций меняет их принцип

К этому призвал председатель ФРС Джером Пауэлл, комментируя перспективы денежной политики в США. Чтобы преодолеть краткосрочные – «транзиторные» – последствия пандемии большинство стран мира выбрали стратегии количественных смягчений. Сложно однозначно сказать, что выиграла экономика, но финансовый рынок точно разбух на дрожжах ликвидности. За последние три года индекс NASDAQ Composite увеличился на 114%, S&P 500 – на 90%, MSCI World – на 73%, DJIA– более чем на 50%, DAX– на 44%, Shanghai Composite – на 42%, Nikkey – на 41%.