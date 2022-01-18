Зеленый свет роботам

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Скорый запуск беспилотного формата говорит о развитости российских технологий
Мария Григорьева , управляющий директор Accenture Technology в России
Поведенческие принципы современного общества предполагают смещение фокуса со статуса владения автомобилем на эффективность перемещения из одной точки в другую / Евгений Разумный / Ведомости

Первые беспилотные такси могут начать движение по улицам российских городов в феврале этого года. Правительство устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которой беспилотники будут выпущены «на волю». Первым оператором беспилотного такси станет «Яндекс» на 18 улицах Москвы, на территории Сколкова, а также в Иннополисе и центре «Сириус» в Краснодарском крае. Полностью беспилотный формат будет доступен в Сколкове и Иннополисе, тогда как по улицам столицы на переднем сиденье пассажира в беспилотнике поедет инженер.

Сам факт скорого запуска беспилотного формата говорит о развитости российских технологий, это существенный прорыв к массовому использованию формата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных