Зеленый свет роботам

Первые беспилотные такси могут начать движение по улицам российских городов в феврале этого года. Правительство устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которой беспилотники будут выпущены «на волю». Первым оператором беспилотного такси станет «Яндекс» на 18 улицах Москвы, на территории Сколкова, а также в Иннополисе и центре «Сириус» в Краснодарском крае. Полностью беспилотный формат будет доступен в Сколкове и Иннополисе, тогда как по улицам столицы на переднем сиденье пассажира в беспилотнике поедет инженер.