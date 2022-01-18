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Энергопереход по-русски

Почему российская энергетика зеленеет только в кризис
Владимир Степанов (Дзагуто) , заместитель главного редактора газеты «Ведомости»
Максим Стулов / Ведомости

14 января на Гайдаровском форуме вице-премьер Александр Новак назвал российский энергетический баланс «одним из самых чистых в мире». Подобные заявления делаются нашими чиновниками не впервые: в России высокая доля низкоуглеродных АЭС и ГЭС, практически нулевое сжигание мазута и дизтоплива плюс основная тепловая электрогенерация на газе, который считается с точки зрения выбросов наиболее чистым углеводородным топливом. В итоге совсем грязными у нас остаются только угольные ТЭС и котельные (в основном к востоку от газовой Западной Сибири), транспорт с двигателями внутреннего сгорания, авиация, а также, например, черная металлургия. По словам Новака, по части топливно-энергетического баланса Россия чище, чем мир в среднем, у нас уголь и нефть – это чуть более трети энергоресурсов, а на планете – более половины.

Если следовать логике вице-премьера, то зеленый энергопереход для России – это что-то вроде пройденного этапа. Это, конечно, сильно утрированно: тот же метан с точки зрения выбросов парниковых газов хорош ровно тем, что несколько лучше угля или мазута. СО2 в атмосферу при этом все равно попадает. И еще более сложная картина получается, если подробно изучать баланс выработки и потребления в отечественной электроэнергетике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных