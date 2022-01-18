Энергопереход по-русски

14 января на Гайдаровском форуме вице-премьер Александр Новак назвал российский энергетический баланс «одним из самых чистых в мире». Подобные заявления делаются нашими чиновниками не впервые: в России высокая доля низкоуглеродных АЭС и ГЭС, практически нулевое сжигание мазута и дизтоплива плюс основная тепловая электрогенерация на газе, который считается с точки зрения выбросов наиболее чистым углеводородным топливом. В итоге совсем грязными у нас остаются только угольные ТЭС и котельные (в основном к востоку от газовой Западной Сибири), транспорт с двигателями внутреннего сгорания, авиация, а также, например, черная металлургия. По словам Новака, по части топливно-энергетического баланса Россия чище, чем мир в среднем, у нас уголь и нефть – это чуть более трети энергоресурсов, а на планете – более половины.