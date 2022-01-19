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Время обнимать березки

Почему лесные проекты станут мейнстримом в ближайшие годы
Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Русский лес стремительно врывается в отечественную корпоративную повестку. По мере того как компании выстраивают свои траектории достижения углеродной нейтральности, приходит понимание, что нейтральность недостижима только через модернизацию производства или переключение на зеленые источники электроэнергии. Остаточные выбросы, трудно поддающиеся снижению, составляют до 40–50% от текущих общих выбросов компаний. И так будет по меньшей мере до тех пор, пока перспективные зеленые технологии не достигнут зрелой коммерческой фазы. Остающихся опций для корпораций немного: или использование инструментов улавливания и захоронения углекислого газа (CCUS), или лесные проекты разных мастей – от лесоразведения до предотвращения вырубки.

Элемент национальной стратегии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных