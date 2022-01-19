Время обнимать березки

Русский лес стремительно врывается в отечественную корпоративную повестку. По мере того как компании выстраивают свои траектории достижения углеродной нейтральности, приходит понимание, что нейтральность недостижима только через модернизацию производства или переключение на зеленые источники электроэнергии. Остаточные выбросы, трудно поддающиеся снижению, составляют до 40–50% от текущих общих выбросов компаний. И так будет по меньшей мере до тех пор, пока перспективные зеленые технологии не достигнут зрелой коммерческой фазы. Остающихся опций для корпораций немного: или использование инструментов улавливания и захоронения углекислого газа (CCUS), или лесные проекты разных мастей – от лесоразведения до предотвращения вырубки.