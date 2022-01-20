В атмосфере сильного давления

Первый визит в Москву Анналены Бербок не сформировал и не мог сформировать вокруг себя завышенных ожиданий среди журналистов и экспертного сообщества. Глава немецкого дипломатического ведомства была с первых дней своей работы далека от желания перезапустить российско-германские отношения.