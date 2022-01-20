В атмосфере сильного давления

В атмосфере сильного давленияЧем запомнится первый визит новой руководительницы МИД ФРГ в Москву
Первый визит в Москву Анналены Бербок не сформировал и не мог сформировать вокруг себя завышенных ожиданий среди журналистов и экспертного сообщества. Глава немецкого дипломатического ведомства была с первых дней своей работы далека от желания перезапустить российско-германские отношения.
Новую руководительницу МИД ФРГ сложно заподозрить в симпатиях к России. Как добропорядочный член партии «Зеленых» она критиковала проект «Северный поток – 2», нарушения прав человека российским правительством и недостаточную вовлеченность Москвы в дело защиты климата.
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