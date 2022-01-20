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Wunderwaffe против новой ближневосточной державы

Что показала атака хуситов на Объединенные Арабские Эмираты
Евгений Трифонов , политолог
Причиной атаки на ОАЭ, а не на более мощную Саудовскую Аравию стало не только более активное участие эмиратцев в йеменской войне / Reuters

В последние дни мир был вынужден вспомнить о войне в Йемене, идущей уже 17 лет. Вспомнили из-за экстраординарного события: 17 января йеменские повстанцы-хуситы атаковали ракетами и дронами-камикадзе столицу ОАЭ Абу-Даби. Военный эффект от атаки оказался ничтожным: пострадал строящийся терминал аэропорта, сгорели три цистерны национальной нефтяной компании ADNOC, погибли трое гастарбайтеров и шестеро получили ранения. Разумеется, главным пострадавшим были не вооруженные силы и не экономика ОАЭ, а имидж страны, вырвавшейся в последние годы в лидеры Ближнего Востока.

Хуситы (шиитские повстанцы, поддерживаемые Ираном) используют ракеты и дроны давно, в 2019 г. такие атаки привели к серьезным проблемам саудоаравийской компании Saudi Aramco. Падали хуситские ракеты и на Абу-Даби. На сей раз реакция антихуситской коалиции (Саудовская Аравия, ОАЭ и небольшие контингенты союзных им арабских стран) была жесткой: авиация уже несколько дней наносит удары по столице Йемена Сане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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