Wunderwaffe против новой ближневосточной державы

В последние дни мир был вынужден вспомнить о войне в Йемене, идущей уже 17 лет. Вспомнили из-за экстраординарного события: 17 января йеменские повстанцы-хуситы атаковали ракетами и дронами-камикадзе столицу ОАЭ Абу-Даби. Военный эффект от атаки оказался ничтожным: пострадал строящийся терминал аэропорта, сгорели три цистерны национальной нефтяной компании ADNOC, погибли трое гастарбайтеров и шестеро получили ранения. Разумеется, главным пострадавшим были не вооруженные силы и не экономика ОАЭ, а имидж страны, вырвавшейся в последние годы в лидеры Ближнего Востока.