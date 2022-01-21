Как будет выглядеть транспортная система будущего

Важнейшая часть проблемы, стоящей перед городами, – развитие инфраструктуры. А одна из главных задач городской инфраструктуры – повышать мобильность жителей, обеспечивая им удобный доступ к рабочим местам, сближая периферийные и центральные городские районы. Современная транспортная доступность – это не просто «к нам проложили метро» или «у нас теперь под боком шоссе». Сегодня важно иметь не только возможность добраться из одной точки в другую, но и выбор: поехать на общественном транспорте или на личном автомобиле, воспользоваться велосипедом или каршерингом.