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Как будет выглядеть транспортная система будущего

Главным средством передвижения горожан станет многопрофильный общественный транспорт
Даниил Хазов , коммерческий директор ГК «Урбантех»
Для дальнейшего эффективного развития российской ИТС требуется комплексное моделирование и проектирование, и ориентироваться нужно будет в первую очередь на потребности горожан / Андрей Гордеев / Ведомости

Благодаря современным методам урбанизации города становятся все более безопасными, чистыми и комфортными. Неудивительно – им нужно бороться за сохранение численности населения и привлечение образованных жителей с высокими профессиональными компетенциями. Иначе они не смогут развиваться.

Важнейшая часть проблемы, стоящей перед городами, – развитие инфраструктуры. А одна из главных задач городской инфраструктуры – повышать мобильность жителей, обеспечивая им удобный доступ к рабочим местам, сближая периферийные и центральные городские районы. Современная транспортная доступность – это не просто «к нам проложили метро» или «у нас теперь под боком шоссе». Сегодня важно иметь не только возможность добраться из одной точки в другую, но и выбор: поехать на общественном транспорте или на личном автомобиле, воспользоваться велосипедом или каршерингом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных