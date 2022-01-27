Банки против финтеха

В 2021 г. доходы больше половины банков (51%) оказались ниже стоимости их капитала, свидетельствуют данные обзора мировой банковской индустрии, опубликованного консалтинговой компанией McKinsey. Рентабельность банковского бизнеса падает. Причем уже не первый год. Так, с 2008 г. в среднем по миру этот показатель снизился с 15 до 8%. Справедливости ради надо отметить, что в целом отрасль демонстрирует тренд на восстановление, правда довольно медленное: по прогнозам, ее рентабельность к 2025 г. может вырасти лишь до 12%. Это неплохо, но недостаточно для инвесторов, у которых есть много более прибыльных вариантов – в первую очередь цифровые компании.