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Банки против финтеха

Кто победит в борьбе за клиента
Евгений Коган , профессор НИУ ВШЭ
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2021 г. доходы больше половины банков (51%) оказались ниже стоимости их капитала, свидетельствуют данные обзора мировой банковской индустрии, опубликованного консалтинговой компанией McKinsey. Рентабельность банковского бизнеса падает. Причем уже не первый год. Так, с 2008 г. в среднем по миру этот показатель снизился с 15 до 8%. Справедливости ради надо отметить, что в целом отрасль демонстрирует тренд на восстановление, правда довольно медленное: по прогнозам, ее рентабельность к 2025 г. может вырасти лишь до 12%. Это неплохо, но недостаточно для инвесторов, у которых есть много более прибыльных вариантов – в первую очередь цифровые компании.

За последние 10 лет банковская сфера пережила серьезное ужесточение регуляторных требований. С одной стороны, это сделало отрасль более устойчивой, но с другой – менее гибкой и конкурентоспособной в борьбе за внимание клиента. В результате финансовые организации стали проигрывать конкурентную борьбу финтех-компаниям, не ограниченным требованиями к капиталу. Последние могут гораздо активнее инвестировать в технологии и новые сервисы и за последнее время создали масштабные сервисы с существенно большим количеством точек взаимодействия с клиентом, чем у классического банковского бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных