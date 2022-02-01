Политическая хореография от Лиз Трасс

Политическая хореография от Лиз ТрассБудут ли конфискованы лондонские особняки российских миллиардеров
Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс об угрозе новых санкций в отношении России вызвало большой резонанс. Особое внимание привлекли угрозы санкций в отношении российских банков, энергетических компаний и, конечно же, миллиардеров.
Но паниковать по поводу заявлений Трасс точно не следует. Оценивая деструктивный потенциал таких угроз, нужно иметь в виду несколько важных моментов.
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