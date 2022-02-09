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Новый лидер Европы?

Московские переговоры куда важнее для Макрона, чем для Путина
Дмитрий Фетисов , политолог
Пресс-служба президента России

Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, продолжавшиеся больше пяти часов и завершившиеся в ночь с понедельника на вторник, пожалуй, одно из самых главных событий в международной политике за последнее время. О значении прошедших переговоров лучше всего говорит тот факт, с каким ажиотажем пишут о них европейские и американские таблоиды. Оценки итогов встречи звучат самые разные: The Guardian и The New York Times утверждают, что каких-либо значимых результатов достичь не удалось. The Times, CNN и многие другие СМИ утверждают обратное – дело урегулирования удалось сдвинуть с мертвой точки.

Поведение Путина и Макрона на пресс-конференции по итогам переговоров позволяет судить, что результатом довольны обе стороны. Проигравших нет, оба политика могут считать себя победителями. Владимир Путин не только продемонстрировал миру бодрость и стойкость духа, проведя столь сложные и продолжительные переговоры, но и сумел добиться от Макрона косвенной поддержки своей позиции по Украине. И может считать итог переговоров своим личным успехом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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