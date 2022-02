Новый лидер Европы?

Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, продолжавшиеся больше пяти часов и завершившиеся в ночь с понедельника на вторник, пожалуй, одно из самых главных событий в международной политике за последнее время. О значении прошедших переговоров лучше всего говорит тот факт, с каким ажиотажем пишут о них европейские и американские таблоиды. Оценки итогов встречи звучат самые разные: The Guardian и The New York Times утверждают, что каких-либо значимых результатов достичь не удалось. The Times, CNN и многие другие СМИ утверждают обратное – дело урегулирования удалось сдвинуть с мертвой точки.