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Матч-пойнт для цифровой экономики

Как дело против водителя Tesla может изменить мир технологий
Андрей Ионин , главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»
Tesla

На первый взгляд обычная новость судебной хроники дорожных аварий: прокурор Калифорнии выдвинул обвинение против водителя автомобиля, который, проехав на красный свет, врезался в другую машину, что привело к гибели двух человек. Однако первое впечатление обманчиво – новость необычна, а решение суда по этому делу станет моментом истины и для компании Tesla, и для развития беспилотного автотранспорта, и (в силу англосаксонского прецедентного права) для всей цифровой экономики.

Эти невиданные в истории последствия могут случиться из-за одного факта: в момент аварии автомобиль был под управлением «автопилота» с недвусмысленным названием Full Self-Driving. Получается, водитель Tesla предстанет перед судом за смертельное ДТП, прямым участником которого было программное обеспечение принадлежащего ему автомобиля. И вот это произойдет впервые в истории. Именно поэтому обычное с виду дело о дорожной аварии добиралось до официального обвинения два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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