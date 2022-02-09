Матч-пойнт для цифровой экономики

Эти невиданные в истории последствия могут случиться из-за одного факта: в момент аварии автомобиль был под управлением «автопилота» с недвусмысленным названием Full Self-Driving. Получается, водитель Tesla предстанет перед судом за смертельное ДТП, прямым участником которого было программное обеспечение принадлежащего ему автомобиля. И вот это произойдет впервые в истории. Именно поэтому обычное с виду дело о дорожной аварии добиралось до официального обвинения два года.