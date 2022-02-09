Матч-пойнт для цифровой экономики

Матч-пойнт для цифровой экономикиКак дело против водителя Tesla может изменить мир технологий
На первый взгляд обычная новость судебной хроники дорожных аварий: прокурор Калифорнии выдвинул обвинение против водителя автомобиля, который, проехав на красный свет, врезался в другую машину, что привело к гибели двух человек. Однако первое впечатление обманчиво – новость необычна, а решение суда по этому делу станет моментом истины и для компании Tesla, и для развития беспилотного автотранспорта, и (в силу англосаксонского прецедентного права) для всей цифровой экономики.
Эти невиданные в истории последствия могут случиться из-за одного факта: в момент аварии автомобиль был под управлением «автопилота» с недвусмысленным названием Full Self-Driving. Получается, водитель Tesla предстанет перед судом за смертельное ДТП, прямым участником которого было программное обеспечение принадлежащего ему автомобиля. И вот это произойдет впервые в истории. Именно поэтому обычное с виду дело о дорожной аварии добиралось до официального обвинения два года.