Прямой листинг как новый тренд на рынках капитала

Прямой листинг как новый тренд на рынках капиталаПочему Россия пока не в тренде
Рост количества частных инвесторов в мире и в России, а также удачная рыночная конъюнктура спровоцировали бум первичных размещений акций (IPO) на крупнейших биржах. В то же время такие известные западные компании, как Spotify, Palantir, CoinBase, а также российская IT-компания «Позитив» стали публичными благодаря процедуре прямого листинга, которая дает несколько важных преимуществ для эмитентов.
Проще, чем IPO
Если смотреть на прямой листинг как на комплекс мероприятий по организации биржевых торгов акциями эмитента, то одним из ключевых отличий от IPO является отсутствие у прямого листинга процесса по поиску инвесторов и формированию книги заявок, осуществляемого банками-организаторами (букраннерами).
Отсутствие букраннеров исключает комиссию за привлечение инвесторов. Это особенно важно в контексте институциональных инвесторов, так как на традиционном IPO это считается основной работой банков: объем сгенерированного спроса инвесторов становится основным критерием оценки вклада банка в успех сделки и часто влияет на финальный объем получаемых банком комиссионных. В случае прямого листинга инвестбанки выступают в роли финансового советника, ответственного за структурирование сделки, координацию общения с биржей, подготовку маркетинговых материалов и т. д.