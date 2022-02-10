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Прямой листинг как новый тренд на рынках капитала

Почему Россия пока не в тренде
Владислав Цыплаков , директор по инвестиционно-банковской деятельности BCS Global Markets
В российской практике для начала торгов биржа просит эмитента прислать обоснование референтной цены / Максим Стулов / Ведомости

Рост количества частных инвесторов в мире и в России, а также удачная рыночная конъюнктура спровоцировали бум первичных размещений акций (IPO) на крупнейших биржах. В то же время такие известные западные компании, как Spotify, Palantir, CoinBase, а также российская IT-компания «Позитив» стали публичными благодаря процедуре прямого листинга, которая дает несколько важных преимуществ для эмитентов.

Проще, чем IPO

Если смотреть на прямой листинг как на комплекс мероприятий по организации биржевых торгов акциями эмитента, то одним из ключевых отличий от IPO является отсутствие у прямого листинга процесса по поиску инвесторов и формированию книги заявок, осуществляемого банками-организаторами (букраннерами).

Отсутствие букраннеров исключает комиссию за привлечение инвесторов. Это особенно важно в контексте институциональных инвесторов, так как на традиционном IPO это считается основной работой банков: объем сгенерированного спроса инвесторов становится основным критерием оценки вклада банка в успех сделки и часто влияет на финальный объем получаемых банком комиссионных. В случае прямого листинга инвестбанки выступают в роли финансового советника, ответственного за структурирование сделки, координацию общения с биржей, подготовку маркетинговых материалов и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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