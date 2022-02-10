Прямой листинг как новый тренд на рынках капитала

Отсутствие букраннеров исключает комиссию за привлечение инвесторов. Это особенно важно в контексте институциональных инвесторов, так как на традиционном IPO это считается основной работой банков: объем сгенерированного спроса инвесторов становится основным критерием оценки вклада банка в успех сделки и часто влияет на финальный объем получаемых банком комиссионных. В случае прямого листинга инвестбанки выступают в роли финансового советника, ответственного за структурирование сделки, координацию общения с биржей, подготовку маркетинговых материалов и т. д.