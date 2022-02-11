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Россияне полюбили частное жилье

За пять лет рынок ИЖС вырастет в 5–6 раз
Андрей Павлов , вице-президент, директор по развитию партнерской сети «Почта банка»
Максим Стулов / Ведомости

Бум индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и кредитования загородной недвижимости в России набирает обороты. При этом 2021 год стал переломным – по данным Росстата, впервые объем ИЖС превысил многоквартирное (53,8 млн против 49,8 млн кв. м) и вырос на 35% по сравнению с 2020 г. Именно на малоэтажку пришлось больше половины всего введенного в 2021 г. жилья. Спрос пока по-прежнему опережает предложение: строительные компании перегружены заказами, которые расписаны на год вперед.

С переходом на дистанционный формат работы для многих отпала необходимость ездить ежедневно на работу в офис. Кроме того, построить свой дом намного выгоднее покупки квартиры в городе – за те же деньги вы получите жилье принципиально другой площади и комфорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных