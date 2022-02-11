Россияне полюбили частное жилье

Бум индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и кредитования загородной недвижимости в России набирает обороты. При этом 2021 год стал переломным – по данным Росстата, впервые объем ИЖС превысил многоквартирное (53,8 млн против 49,8 млн кв. м) и вырос на 35% по сравнению с 2020 г. Именно на малоэтажку пришлось больше половины всего введенного в 2021 г. жилья. Спрос пока по-прежнему опережает предложение: строительные компании перегружены заказами, которые расписаны на год вперед.