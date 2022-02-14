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Как предотвратить массовое бегство в криптоактивы

Ключевой вопрос – возможность обращения взыскания на криптовалюту, приобретенную за границей
Анатолий Козлачков , вице-президент Ассоциации банков России
Андрей Гордеев / Ведомости

В январе 2022 г. Банком России был опубликован доклад для общественных консультаций о криптовалютах. Основной его мыслью была уже не раз озвученная регулятором идея о полном запрете оборота криптовалют. Смысловым центром доклада является запретительная триада: 1) установление ответственности за расчеты в криптовалютах между резидентами России – физическими лицами; 2) запрет на создание инфраструктуры оборота криптовалют; 3) запрет на инвестирование в криптовалюты со стороны юридических лиц. Вместе с тем владение криптовалютой, приобретенной вне юрисдикции России, запрещаться не будет.

Вслед за этим правительство приняло концепцию организации оборота криптовалют, основным положением которой является необходимость разрешения их оборота с созданием соответствующей инфраструктуры рынка. Разработчик концепции – Минфин полагает, что владение криптовалютой, приобретаемой не на российском организованном рынке, для граждан запрещаться не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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