Как предотвратить массовое бегство в криптоактивы

В январе 2022 г. Банком России был опубликован доклад для общественных консультаций о криптовалютах. Основной его мыслью была уже не раз озвученная регулятором идея о полном запрете оборота криптовалют. Смысловым центром доклада является запретительная триада: 1) установление ответственности за расчеты в криптовалютах между резидентами России – физическими лицами; 2) запрет на создание инфраструктуры оборота криптовалют; 3) запрет на инвестирование в криптовалюты со стороны юридических лиц. Вместе с тем владение криптовалютой, приобретенной вне юрисдикции России, запрещаться не будет.