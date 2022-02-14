Финансовые пирамиды и виртуальные домогательства

По мнению экспертов, в этих виртуальных пространствах, где люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, таится немало рисков. Основные – угроза мошенничества, а также сексуальных злоупотреблений в виртуальной среде. Но это далеко не все.