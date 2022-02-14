Финансовые пирамиды и виртуальные домогательства

Финансовые пирамиды и виртуальные домогательстваКакие риски несут метавселенные
Термин «метавселенная» уже стал предметом изучения государственных органов. В начале февраля появилась информация, что структуры Роскомнадзора изучают возможности регулирования метавселенных.
По мнению экспертов, в этих виртуальных пространствах, где люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, таится немало рисков. Основные – угроза мошенничества, а также сексуальных злоупотреблений в виртуальной среде. Но это далеко не все.
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