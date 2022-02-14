Как криптомайнеры сделали подкоп под социальный мир

Как криптомайнеры сделали подкоп под социальный мирОхота за биткойном стала, по-видимому, главной причиной пересмотра тарифа для населения
В отечественной экономполитике самой чувствительной темой после пенсий, несомненно, являются ЖКХ и различные тарифы. Вы можете править нормативку, в которой место постановки запятой перемещает десятки миллиардов рублей от одной отрасли в другую. Такие истории не заинтересуют никого, кроме пары тысяч человек. Но если вы лишь упомянете «тарифы для населения», внимание публики вам обеспечено.
10 февраля замминистра энергетики Анастасия Бондаренко парой фраз превратила скучную отраслевую историю в социальный хит. Дело было на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, посвященном правилам льготного присоединения к электросетям новых промышленных потребителей. Тема важная, на кону миллиарды рублей в год. Но, кроме отраслевых журналистов и лоббистов, это никого не волнует.