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Как криптомайнеры сделали подкоп под социальный мир

Охота за биткойном стала, по-видимому, главной причиной пересмотра тарифа для населения
Владимир Степанов (Дзагуто) , заместитель главного редактора газеты «Ведомости»
Андрей Гордеев / Ведомости

В отечественной экономполитике самой чувствительной темой после пенсий, несомненно, являются ЖКХ и различные тарифы. Вы можете править нормативку, в которой место постановки запятой перемещает десятки миллиардов рублей от одной отрасли в другую. Такие истории не заинтересуют никого, кроме пары тысяч человек. Но если вы лишь упомянете «тарифы для населения», внимание публики вам обеспечено.

10 февраля замминистра энергетики Анастасия Бондаренко парой фраз превратила скучную отраслевую историю в социальный хит. Дело было на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, посвященном правилам льготного присоединения к электросетям новых промышленных потребителей. Тема важная, на кону миллиарды рублей в год. Но, кроме отраслевых журналистов и лоббистов, это никого не волнует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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