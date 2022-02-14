Как криптомайнеры сделали подкоп под социальный мир

В отечественной экономполитике самой чувствительной темой после пенсий, несомненно, являются ЖКХ и различные тарифы. Вы можете править нормативку, в которой место постановки запятой перемещает десятки миллиардов рублей от одной отрасли в другую. Такие истории не заинтересуют никого, кроме пары тысяч человек. Но если вы лишь упомянете «тарифы для населения», внимание публики вам обеспечено.