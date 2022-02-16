Туркменский транзит

Никто не сомневается, что президентское кресло Аркадаг передаст по наследству – сыну Сердару. Любой кандидат, которому позволят выдвинуться в президенты наряду с Сердаром Бердымухамедовым, будет фейковым: политическая система Туркменистана такова, что конкуренции там быть не может. Разрешенные в 2013 г. «оппозиционные» партии, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия, играют ту же роль, что и Социал-демократическая партия и Партия молодых друзей религии небесного пути в КНДР, существующие только для того, чтобы демонстрировать миру наличие демократии в стране, где ее нет и в помине. Впрочем, не факт, что Бердымухамедову-младшему кто-либо решится даже формально противостоять на выборах – возможно, он будет единственным претендентом.