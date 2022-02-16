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Туркменский транзит

Почему Бердымухамедов решил передать власть сыну
Евгений Трифонов , политолог
Igor SASIN / AFP

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил внеочередные выборы главы государства, в которых принимать участие не будет. «Дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям», – заявил он. Сам Аркадаг («покровитель» – термин, обозначающий главу туркмен, аналог казахского Елбасы) после отставки с поста президента намерен работать на должности председателя верхней палаты парламента.

Никто не сомневается, что президентское кресло Аркадаг передаст по наследству – сыну Сердару. Любой кандидат, которому позволят выдвинуться в президенты наряду с Сердаром Бердымухамедовым, будет фейковым: политическая система Туркменистана такова, что конкуренции там быть не может. Разрешенные в 2013 г. «оппозиционные» партии, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия, играют ту же роль, что и Социал-демократическая партия и Партия молодых друзей религии небесного пути в КНДР, существующие только для того, чтобы демонстрировать миру наличие демократии в стране, где ее нет и в помине. Впрочем, не факт, что Бердымухамедову-младшему кто-либо решится даже формально противостоять на выборах – возможно, он будет единственным претендентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных