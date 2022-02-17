IT-отрасль ждет от государства определенных правил игры

IT-отрасль ждет от государства определенных правил игрыНа рынке циркулирует информация об изменении регуляторной среды
Правительство в очередной раз объявило о планах разработки национального проекта в сфере радиоэлектроники. О необходимости импортозамещения в этой стратегической для современной экономики отрасли говорят постоянно. Особенно актуальным вопрос стабильности поставок в страну процессоров, контроллеров, микросхем и других комплектующих становится по мере роста геополитической напряженности. Это логично, так как среди основных поставщиков тех же процессоров, без которых невозможна цифровая экономика, – США (AMD и Intel) и Тайвань (TMSC). На долгосрочную стабильность поставок из этих стран рассчитывать не приходится, тем более что у рынка еще свежи в памяти примеры, когда Штаты запретили тайваньской TMSC поставлять процессоры для подпавшей под санкции китайской компании Huawei.
На внутреннем же рынке за последние 10 лет вдвое сократилась номенклатура производимой радиоэлектронной продукции, но в 1,5 раза вырос валовой объем выпуска изделий в рамках гособоронзаказа. Это говорит о том, что российская электроника сегодня успешно развивается только в защищенной от конкуренции оборонной сфере. В гражданской же более 70% российского рынка по-прежнему зависит от зарубежных поставок. И это в условиях, когда мировой спрос на рынке микропроцессоров, по оценкам JPMorgan, превышает предложение на 10–30%.