IT-отрасль ждет от государства определенных правил игры

Правительство в очередной раз объявило о планах разработки национального проекта в сфере радиоэлектроники. О необходимости импортозамещения в этой стратегической для современной экономики отрасли говорят постоянно. Особенно актуальным вопрос стабильности поставок в страну процессоров, контроллеров, микросхем и других комплектующих становится по мере роста геополитической напряженности. Это логично, так как среди основных поставщиков тех же процессоров, без которых невозможна цифровая экономика, – США (AMD и Intel) и Тайвань (TMSC). На долгосрочную стабильность поставок из этих стран рассчитывать не приходится, тем более что у рынка еще свежи в памяти примеры, когда Штаты запретили тайваньской TMSC поставлять процессоры для подпавшей под санкции китайской компании Huawei.