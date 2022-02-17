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IT-отрасль ждет от государства определенных правил игры

На рынке циркулирует информация об изменении регуляторной среды
Алексей Шмелев , исполнительный директор группы компаний РСК
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство в очередной раз объявило о планах разработки национального проекта в сфере радиоэлектроники. О необходимости импортозамещения в этой стратегической для современной экономики отрасли говорят постоянно. Особенно актуальным вопрос стабильности поставок в страну процессоров, контроллеров, микросхем и других комплектующих становится по мере роста геополитической напряженности. Это логично, так как среди основных поставщиков тех же процессоров, без которых невозможна цифровая экономика, – США (AMD и Intel) и Тайвань (TMSC). На долгосрочную стабильность поставок из этих стран рассчитывать не приходится, тем более что у рынка еще свежи в памяти примеры, когда Штаты запретили тайваньской TMSC поставлять процессоры для подпавшей под санкции китайской компании Huawei.

На внутреннем же рынке за последние 10 лет вдвое сократилась номенклатура производимой радиоэлектронной продукции, но в 1,5 раза вырос валовой объем выпуска изделий в рамках гособоронзаказа. Это говорит о том, что российская электроника сегодня успешно развивается только в защищенной от конкуренции оборонной сфере. В гражданской же более 70% российского рынка по-прежнему зависит от зарубежных поставок. И это в условиях, когда мировой спрос на рынке микропроцессоров, по оценкам JPMorgan, превышает предложение на 10–30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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