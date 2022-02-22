Упустила ли ФРС момент для борьбы с инфляцией

В январе годовая инфляция в США поднялась до максимальных за последние 40 лет 7,5%. При этом ФРС по-прежнему удерживает ставку вблизи нуля и продолжает выкуп активов на $30 млрд в месяц. На рынке растет число голосов тех, кто считает, что ФРС упустила момент для борьбы с инфляцией. В марте американский ЦБ, как ожидается, завершит политику количественного смягчения (QE) и начнет цикл повышения ставки, однако не ясно, получится ли у ФРС побороть инфляцию и не спровоцировать рецессию.