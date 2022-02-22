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Упустила ли ФРС момент для борьбы с инфляцией

Сегодня она в США рекордная за 40 лет
Михаил Васильев , главный аналитик Совкомбанка
Graeme Jennings / AFP

В январе годовая инфляция в США поднялась до максимальных за последние 40 лет 7,5%. При этом ФРС по-прежнему удерживает ставку вблизи нуля и продолжает выкуп активов на $30 млрд в месяц. На рынке растет число голосов тех, кто считает, что ФРС упустила момент для борьбы с инфляцией. В марте американский ЦБ, как ожидается, завершит политику количественного смягчения (QE) и начнет цикл повышения ставки, однако не ясно, получится ли у ФРС побороть инфляцию и не спровоцировать рецессию.

Как разгонялась инфляция

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных