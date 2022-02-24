Африканские страсти и царь обезьян

Эксперты единодушны в том, что усиление европейского внимания к Африке связано с активизацией России на этом континенте. Помимо Центральноафриканской Республики (ЦАР), с 2018 г. считающейся оплотом России, наше присутствие сильно в Мали, а в Буркина-Фасо, судя по скудной информации, в правящей верхушке идут споры насчет обращения к Москве за помощью. Для Франции (когда мы говорим о ЕС в Африке, имеется в виду в первую очередь она) болевой точкой стала Мали, военное правительство которой выслало французского посла, а затем добилось вывода французских войск.