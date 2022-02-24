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Африканские страсти и царь обезьян

Чем отличаются европейская, российская и китайская стратегии освоения Черного континента
Евгений Трифонов , политолог
JOHN THYS / AFP

Прошедший в Брюсселе саммит Европейского и Африканского союзов оказался гораздо более интересным, чем предыдущие подобные мероприятия. Главными темами саммита стало увеличение европейских инвестиций в экономику Черного континента и помощь Европы в вакцинировании африканцев от COVID-19. Европейцы (тон задавала Франция) торжественно объявили о перестройке отношений между ЕС и АС, обозначая этим русским словом полное изменение всего комплекса отношений между континентами.

Эксперты единодушны в том, что усиление европейского внимания к Африке связано с активизацией России на этом континенте. Помимо Центральноафриканской Республики (ЦАР), с 2018 г. считающейся оплотом России, наше присутствие сильно в Мали, а в Буркина-Фасо, судя по скудной информации, в правящей верхушке идут споры насчет обращения к Москве за помощью. Для Франции (когда мы говорим о ЕС в Африке, имеется в виду в первую очередь она) болевой точкой стала Мали, военное правительство которой выслало французского посла, а затем добилось вывода французских войск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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