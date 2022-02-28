Равенство не для всех

Предложение Еврокомиссии (ЕК) включить газ и атом в состав таксономии, классифицирующей отрасли электроэнергетики с точки зрения их вклада в устойчивое развитие, выглядит как неизбежный, но временный компромисс. Неизбежный – из-за того что на энергию ветра и солнца суммарно приходится лишь 19% выработки электроэнергии в ЕС (против 26% у атомных станций и 18% у газовых, по данным Ember за 2021 г.). А временный – в силу разногласий внутри Евросоюза.