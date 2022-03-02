Эволюция метавселенных

Метавселенная – это очередной buzzword, такой же, как AI, ML, блокчейн. Не в том смысле, что за ним ничего не стоит, а в том, что теперь все стали упаковывать в фантик «метавселенной» и, чтобы понять, есть ли там действительно что-то, нужно очень аккуратно эту обертку распаковывать. Сейчас ко всему добавляется приставка «мета», как раньше добавлялось «AI» или «блокчейн».