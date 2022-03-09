Зачем международные рейтинговые агентства пророчат России дефолт?

Отдельного внимания заслуживают решения зарубежных рейтинговых агентств. На днях S&P понизило рейтинг России до CCC-, причем как по обязательствам в иностранной валюте, так и в рублях. Реакция агентств Fitch и Moody’s аналогична – они тоже резко ухудшили свои оценки и прогнозы. Данный уровень рейтинга означает, что страна находится в преддефолтном состоянии и дефолт, вероятнее всего, неизбежен в ближайшее время. При этом для заемщика не предвидится изменений, способных благоприятно повлиять на выполнение обязательств.