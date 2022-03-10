Как выжить фитнес-индустрии

Как выжить фитнес-индустрииПока ни одна сеть не заявила о возможном закрытии
Два последних года для фитнес-индустрии были очень непростыми. Как и для всех «человекоемких» отраслей. Но в условиях жестких ограничений пандемии нам удалось выжить. Сейчас бизнес пытается понять, как работать в новых условиях, которые изменились самым существенным образом. В первую очередь речь о снижении курса рубля относительно основных мировых валют. Клубы уже подсчитали, что затраты на расходные материалы, клининг, соблюдение санитарных требований, арендную плату в совокупности вырастут примерно на 30%. Но сегодня это уже не главная проблема.
В условиях санкций, когда многие компании и предприятия задумываются о продолжении своей деятельности, в приоритете оказывается удовлетворение базовых потребностей. А фитнес к ним пока не относится. В условиях нестабильности россияне более склонны не тратить, а экономить средства.