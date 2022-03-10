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Как выжить фитнес-индустрии

Пока ни одна сеть не заявила о возможном закрытии
Ольга Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Два последних года для фитнес-индустрии были очень непростыми. Как и для всех «человекоемких» отраслей. Но в условиях жестких ограничений пандемии нам удалось выжить. Сейчас бизнес пытается понять, как работать в новых условиях, которые изменились самым существенным образом. В первую очередь речь о снижении курса рубля относительно основных мировых валют. Клубы уже подсчитали, что затраты на расходные материалы, клининг, соблюдение санитарных требований, арендную плату в совокупности вырастут примерно на 30%. Но сегодня это уже не главная проблема.

В условиях санкций, когда многие компании и предприятия задумываются о продолжении своей деятельности, в приоритете оказывается удовлетворение базовых потребностей. А фитнес к ним пока не относится. В условиях нестабильности россияне более склонны не тратить, а экономить средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных