Как выжить фитнес-индустрии

Два последних года для фитнес-индустрии были очень непростыми. Как и для всех «человекоемких» отраслей. Но в условиях жестких ограничений пандемии нам удалось выжить. Сейчас бизнес пытается понять, как работать в новых условиях, которые изменились самым существенным образом. В первую очередь речь о снижении курса рубля относительно основных мировых валют. Клубы уже подсчитали, что затраты на расходные материалы, клининг, соблюдение санитарных требований, арендную плату в совокупности вырастут примерно на 30%. Но сегодня это уже не главная проблема.