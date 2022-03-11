Выход из Совета Европы – логичный шаг и для консерваторов внутри России, и для ее оппонентов на Западе

Выход из Совета Европы – логичный шаг и для консерваторов внутри России, и для ее оппонентов на ЗападеАмбиция построить «большую Европу» утратила актуальность
Продержавшись четверть века в Совете Европы, Россия, судя по последним новостям, не намерена продолжать участвовать в деятельности этой организации. Формальный выход из нее еще не объявлен и в любом случае займет время, но задумываться о последствиях стоит уже сейчас.
Уникальность Совета Европы в том, что он включает в себя почти все страны Старого Света, но в отличие от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оставляет за бортом США и Канаду. На Совет можно смотреть как на вроде бы желаемую Россией модель Европы без американского присутствия. То, что результаты работы организации Россию не удовлетворяют, лишний раз показывает, что разногласия между Москвой и значительной частью европейских стран определяются отнюдь не только политикой Вашингтона.