Выход из Совета Европы – логичный шаг и для консерваторов внутри России, и для ее оппонентов на Западе

Уникальность Совета Европы в том, что он включает в себя почти все страны Старого Света, но в отличие от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оставляет за бортом США и Канаду. На Совет можно смотреть как на вроде бы желаемую Россией модель Европы без американского присутствия. То, что результаты работы организации Россию не удовлетворяют, лишний раз показывает, что разногласия между Москвой и значительной частью европейских стран определяются отнюдь не только политикой Вашингтона.