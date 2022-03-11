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Корея выбрала борца за диктатуру закона

Юн Сок Ёль поднялся на политический олимп как последователь отца «корейского экономического чуда»
Евгений Трифонов , политолог

Президентские выборы в Республике Корее выиграл Юн Сок Ёль, занимавший пост генерального прокурора с 2019 по 2021 г.

Политикой Юн занялся всего год назад, но к тому времени он уже был широко известен и популярен. В 1980 г., после кровавого подавления восстания в Кванджу, 20-летний студент Юн обвинил президента Чон Ду Хвана в военных преступлениях и «приговорил» его к смертной казни. Показательно, что крайне правые политические взгляды президента Юн полностью разделял. Через 40 лет, уже будучи кандидатом в президенты, он заявил: «Многие люди до сих пор считают, что Чон преуспел в политике, за исключением военного переворота и восстания в Кванджу». У избирателей не осталось сомнений, что и сам экс-генпрокурор среди этих «многих».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных