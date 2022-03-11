Корея выбрала борца за диктатуру закона

Политикой Юн занялся всего год назад, но к тому времени он уже был широко известен и популярен. В 1980 г., после кровавого подавления восстания в Кванджу, 20-летний студент Юн обвинил президента Чон Ду Хвана в военных преступлениях и «приговорил» его к смертной казни. Показательно, что крайне правые политические взгляды президента Юн полностью разделял. Через 40 лет, уже будучи кандидатом в президенты, он заявил: «Многие люди до сих пор считают, что Чон преуспел в политике, за исключением военного переворота и восстания в Кванджу». У избирателей не осталось сомнений, что и сам экс-генпрокурор среди этих «многих».