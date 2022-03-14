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«Долина смерти» на пути к импортозамещению

Почему льготы в IT-сфере следует распространить на биотех и диптех
Наталья Попова , общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика»
Объявленную ранее поддержку IT-компаний правительством можно назвать своевременной превентивной мерой / Михаил Терещенко/ТАСС

Сложившаяся напряженность ощутимо ударила по крупнейшим российским корпорациям, которые экспортируют свою продукцию за рубеж или активно импортируют технологические решения. Многие логистические цепочки оказались разорваны в результате того, что часть зарубежных поставщиков отказалась или планирует отказаться от работы с российскими компаниями. Среди таких поставщиков не только компании из США и стран ЕС, но и из ряда других юрисдикций, настроенных нейтрально к текущим действиям России.

В настоящий момент, по подсчетам АНО «Инновационный инжиниринговый центр», порядка 70% от размера инвестиционных программ крупнейших российских корпораций приходится на импортные решения. По отдельным направлениям доля импорта может быть больше. Сейчас, как никогда ранее, остро встал вопрос замены существенной части этих решений на отечественные. Вопрос технологического суверенитета, который раньше зачастую носил теоретический характер, был данью форумной моде, резко перешел в практическую плоскость. Однако в некоторых, прежде всего высокотехнологичных, отраслях к нему оказались совсем не готовы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных