«Долина смерти» на пути к импортозамещению

В настоящий момент, по подсчетам АНО «Инновационный инжиниринговый центр», порядка 70% от размера инвестиционных программ крупнейших российских корпораций приходится на импортные решения. По отдельным направлениям доля импорта может быть больше. Сейчас, как никогда ранее, остро встал вопрос замены существенной части этих решений на отечественные. Вопрос технологического суверенитета, который раньше зачастую носил теоретический характер, был данью форумной моде, резко перешел в практическую плоскость. Однако в некоторых, прежде всего высокотехнологичных, отраслях к нему оказались совсем не готовы.