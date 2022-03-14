«Долина смерти» на пути к импортозамещению

«Долина смерти» на пути к импортозамещениюПочему льготы в IT-сфере следует распространить на биотех и диптех
Сложившаяся напряженность ощутимо ударила по крупнейшим российским корпорациям, которые экспортируют свою продукцию за рубеж или активно импортируют технологические решения. Многие логистические цепочки оказались разорваны в результате того, что часть зарубежных поставщиков отказалась или планирует отказаться от работы с российскими компаниями. Среди таких поставщиков не только компании из США и стран ЕС, но и из ряда других юрисдикций, настроенных нейтрально к текущим действиям России.
В настоящий момент, по подсчетам АНО «Инновационный инжиниринговый центр», порядка 70% от размера инвестиционных программ крупнейших российских корпораций приходится на импортные решения. По отдельным направлениям доля импорта может быть больше. Сейчас, как никогда ранее, остро встал вопрос замены существенной части этих решений на отечественные. Вопрос технологического суверенитета, который раньше зачастую носил теоретический характер, был данью форумной моде, резко перешел в практическую плоскость. Однако в некоторых, прежде всего высокотехнологичных, отраслях к нему оказались совсем не готовы.