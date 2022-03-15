Эффект «Фукусимы» в российской политике Германии

Важное значение в немецкой внешней политике играет ценностный подход. Поэтому любое изменение курса прежде всего связано с идейной трансформацией. Политики в Германии признают, что Берлин больше «не питает иллюзий» по поводу европейской безопасности и отныне будет более реалистично проводить внешнюю политику. Эти иллюзии прошлого заключаются в том, что до последнего момента немцы стремились работать над общей европейской безопасностью вместе с Россией, а не против нее, а единственным решением споров признавали дипломатию. Пример такого подхода – московские визиты министра иностранных дел Анналены Бербок в январе и канцлера Олафа Шольца в феврале этого года.