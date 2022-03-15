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Эффект «Фукусимы» в российской политике Германии

В ФРГ начался пересмотр политики памяти
Александр Давыдов , эксперт Института международных исследований МГИМО
Ina FASSBENDER / AFP

События последних двух недель приводят к заметным изменениям во внешней политике Германии. Как официальные лица, так и журналисты говорят о «смене парадигм», «переломном моменте» и сравнивают нынешнее положение с эффектом «Фукусимы», когда Берлин безоговорочно отказался от атомной энергетики вследствие аварии на японской АЭС. На деле становится ясно, что ситуация ускоряет давно наметившиеся тренды немецкой внешней политики.

Важное значение в немецкой внешней политике играет ценностный подход. Поэтому любое изменение курса прежде всего связано с идейной трансформацией. Политики в Германии признают, что Берлин больше «не питает иллюзий» по поводу европейской безопасности и отныне будет более реалистично проводить внешнюю политику. Эти иллюзии прошлого заключаются в том, что до последнего момента немцы стремились работать над общей европейской безопасностью вместе с Россией, а не против нее, а единственным решением споров признавали дипломатию. Пример такого подхода – московские визиты министра иностранных дел Анналены Бербок в январе и канцлера Олафа Шольца в феврале этого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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